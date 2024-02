Sangiovannese-Montevarchi I numeri del vero derby del Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Arezzo, 02 febbraio 2024 – Ilnumero 104, il 78 esimo di campionato tra, vede le due squadre in brutte acque di classifica e divise da soli 3 punti a favore dei rossoblù, in pratica per quello che è successo nell'incontro di andata giocato al Brilli Peri e vinto in rimonta dagli uomini di Calori con i goal di Casagni e Priore dopo il momentaneo vantaggio azzurro di Regolanti in avvio di ripresa. Un cammino dunque...fino a qui difficile per le storiche rivali ed unche profuma nuovamente di salvezza dopo ben 42 anni: il 28 febbraio del 1982 ilsi impose a San Giovanni per 2-1 con le reti di Bertolucci e Brandolini (per i padroni di casa, Poteti), preludio ad un finale di stagione tormentato con la doppia retrocessione dalla C2 alla quarta serie. Prima ...