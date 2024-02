Sanatoria tasse non pagate | proroga per rottamazione? Ultime notizie

(Di venerdì 2 febbraio 2024)nonin arrivo per chi ha saltato le rate dellariguardante le cartelle esattoriali? Allo studio l’ipotesi che permetterebbe di recuperare tutti quei contribuenti che hanno debiti pendenti con il Fisco ma sono decaduti dal piano di definizione agevolata a causa di un mancato versamento. Uno sguardo allesull’argomento. Superbonus 70%: come cambia l’incentivo nel 2024? Guida velocenonpernon: un’altra chance per chi è decaduto dallaquater? Bastava saltare una rata ...

La proposta in un emendamento al decreto Milleproroghe. Per i decaduti della rottamazione quater potrebbe arrivare un’altra sorta di sanatoria. Tra gli emendamenti al decreto Milleproroghe, infatti, ...Si è tenuto ieri, 1° febbraio 2024, il consueto appuntamento annuale tra l’Amministrazione finanziaria e la stampa specializzata (Telefisco). L’incontro è occasione per fornire i primi chiarimenti sul ...L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della Rottamazione quater, i cui pagamenti rateali sono ancora in corso, chiarisce che i decaduti da un piano di rientro non possono fruire di un’altra rateazione ...