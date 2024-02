San Siro | Riva in pressing sui club Lite Lega-FI sul progetto di restyling

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) "Milan e Inter sono concretamente interessate a finanziare la ristrutturazione del Meazza, con questoo con un altro? Perché altrimenti stiamo parlando del nulla. Si tratta di unda centinaia di milioni: cifre che nessun buon amministratore pubblico destinerebbe a uno stadio". L’assessora comunale allo Sport Martina, in un post su Facebook, riassume così il nodo da sciogliere nella lunghissima partita per il futuro del “Meazza“. Per ora, però, inon si esprimono ufficialmente sulla proposta illustrata dal sindaco Giuseppe Sala mercoledì in commissione: "La strada maestra è la ristrutturazione del Meazza. Siamo pronti a cedere a Milan e Inter il diritto di superficie dell’area dello stadio a prezzo ridotto". Il primo cittadino è convinto che le due società, viste le difficoltà economiche ...