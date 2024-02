San Giovanni a Teduccio | Manfredi incontra Jorit | «Smontiamo la parete per salvare il murale di Maradona»

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Oggi, venerdì 2 febbraio, sono ufficialmente iniziati i lavori per l'abbattimento delle palazzine nel «Bronx» di San, periferia est di Napoli. In...

San Giovanni a Teduccio : la Polizia di Stato denuncia un 42enne per tentata truffa di vendita di dispositivo illegalmente Nel pomeriggio di ... (puntomagazine)

Arezzo, 1 febbraio 2024 – San Giovanni Valdarno in gara per il progetto Art Bonus dell’anno Il Comune di San Giovanni Valdarno è stato selezionato ... (lanazione)

Bergamo. Oltre mille nuovi malati di tumore ogni anno accedono al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove in media, tutti i giorni, si recano 150 le ... (bergamonews)

Aveva spopolato con Farfalle durante Sanremo 2022 riuscendo a renderla una vera e propria hit tradotta anche in spagnolo. Sangiovanni spera di poter ... (dilei)

Studiare lo smontaggio della parete attuale e la ricostruzione della nuova opera dedicata a Maradona sempre nel quartiere di San Giovanni a Teduccio ma in un luogo diverso. E' l'idea a cui sta ...Come riferisce ArezzoNotizie, i militari del comune toscano hanno rintracciato un'auto di grossa cilindrata sospetta, che poche ore prima, era sfuggita al controllo dei colleghi di San Giovanni in ...La corsa ai terreni di Villa San Giovanni - che avrebbero «ospitato la campata calabrese della struttura» - innesca la seconda guerra di 'ndrangheta ...