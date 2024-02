San Biagio | il santo da celebrare a colazione e altre devozioni golose

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il 3 febbraio a Milano e dintorni ci si sveglia con un rituale preciso da compiere: mangiare, come primo cibo della giornata, un pezzetto di panettone. In questo modo ci si assicurerà la protezione di San, che terrà lontani i malanni della gola. Un rituale semplice, che deve però sottostare ad alcune piccole regole: il panettone deve essere avanzato da Natale, non vale aprirne uno nuovo; deve essere un panettone tradizionale, semplice, normale, niente caramello salato o pistacchi; deve essere rigorosamente mangiato appena svegli, prima di, prima anche del caffè. Non è necessario invece che il panettone sia stato benedetto: la devozione alè sufficiente.di Sebaste, Protettore della golaLa Chiesa cattolica il 3 febbraio celebra san: vissuto tra il terzo e il quarto ...

