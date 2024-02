San Bartolomeo in Galdo | Truffa al telefono | denunciato

(Di venerdì 2 febbraio 2024)al, I Carabinieri di Sanindenunciano un uomo della provincia di Benevento I carabinieri della stazione di Sanin, coordinati dalla locale compagnia, hannoin stato di libertà un 22enne della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, per. Le indagini sono iniziate nell’ottobre scorso, quando una donna della Val Fortore avevadi aver ricevuto un messaggio sul propriocellulare mediante una nota applicazione di messaggistica on-line, in cui aveva letto che suo figlio le chiedeva con urgenza del denaro per comprare un nuovo telefonino con la scusa che il suo si era rotto. L’ignara vittima, ingannata dalla ...

San Bartolomeo in Galdo : ruba la carta di credito in casa di un amico e preleva soldi , scoperto e denunciato dai Carabinieri. I carabinieri ... (puntomagazine)

Tempo di lettura: 2 minutiUn aggiuntivo, affascinante e suggestivo biglietto da visita per la città di Benevento quello che si offre da stasera in ... (anteprima24)

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà inaugurata sabato 27 gennaio alle ore 11 a San Bartolomeo in Galdo , in via IV Novembre 50, la nuova sede ... (anteprima24)

I carabinieri della stazione di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dalla locale compagnia, hanno denunciato in stato di libertà un 22enne della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, ...I carabinieri della stazione di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dalla locale compagnia, hanno denunciato in stato di libertà un 22enne della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, ...MOSTRA. Inaugurata al Centro culturale San Bartolomeo l’esposizione delle opere del cantante dalla lunga carriera: sulle tele volti di dive e suggestioni cosmiche. «La pittura è l’altra passione della ...