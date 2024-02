Sampierana-Forlimpopoli | Petrini segna per la vittoria | Il mio primo gol della stagione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Lorenzohato il golsul campo delche, nel campionato di calcio di Promozione, ha regalato alla squadra dell’Alto Savio i tre punti grazie ai quali ha mantenuto il primato provvisorio in classifica davanti a Faenza. "È nata una bella azione sulla trequarti – racconta–. Braccini ha servito Quaranta il cui cross è stato perfetto. Io ero lì, non ero marcato stretto, mi sono coordinato bene, ho colpito con il piede destro di collo pieno e la palla ha preso la traiettoria giusta. Mi è andata bene. È stato il miogol, spero di aggiungerne altri, anche se sono un centrocampista più di interdizione e in fase offensiva cerco di portare il mio ...

