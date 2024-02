Sampdoria-Modena sabato 03 febbraio 2024 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Prosegue la Serie B, che nel pomeriggio ci consegna 4 sfide di media classifica, tutte in programma alle 14. Ad aprire le danze per la 13a giornata... (calciomercato)

La Sampdoria vince contro il Modena per 2-0. I canarini non riescono a rispondere alle due reti segnate dagli ospiti e devono incassare la ... (sportface)

Il tecnico della Sampdoria Pirlo ha analizzato il successo in casa del Modena per 2-0: “Abbiamo trovato una direzione . Nonostante i tanti ... (sportface)

Sampdoria-Modena, la probabile formazione dei blucerchiati: le possibili scelte di Pirlo per la prossima gara Domani il Modena sarà ospite della Sampdoria al Ferraris, in un match molto importante in ...Sampdoria-Modena, tra le fila dei canarini c’è un nuovo arrivo di questa sessione di mercato: è un ex blucerchiato La prossima sfida di Serie B per la Sampdoria sarà contro il Modena, che domani sarà ...Su il sipario sulla 23a giornata di Serie B che si apre col botto: c'è Palermo-Bari. Big match al Tardini: il Parma ospita il Venezia, Sampdoria in casa col Modena ...