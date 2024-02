Salvini è messo così male che persino Alemanno ora pensa di non candidarsi più con lui

L’assessore Granelli: in due pomeriggi sul Ponte della Ghisolfa 140 multe, la velocità è un problema. Ma in futuro potremo fare controlli solo con l’autorizzazione, il Governo ci impedisce di lavorare ...Non può insegnare, dice Matteo Salvini. Ilaria Salis, l’attivista accusata di aver aggredito due militanti di estrema destra a Budapest, è finita sotto il diktat salviniano, che adesso si è messo in t ...Roberto Salis ha annunciao la querela per diffamazione nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini che oggi è tornato a parlare di una condanna a 6 mesi della donna per concorso morale in resis ...I primi cittadini di Treviso e Olbia increduli di fronte alla direttiva ministeriale pensata per “smontare” il provvedimento bolognese. Avrà ripercussioni ...Durissimo scontro a L’aria che tira (La7) tra il giornalista Antonio Caprarica e il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, sul caso di Ilaria Salis. L’ex sindaco di Pavia ripete la tesi propug ...