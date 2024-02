SALVAGUARDIA DEL VALORE UMANO E DEL LAVORO | IL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI LANCIA LA SFIDA

L’Associazione culturale no profit “Piacere, Sorrento ” presenta il progetto “ARS Fuoro ” per la riapertura delle Botteghe storiche. -COMUNICATO ... ()

Taiwan ha eletto il suo nuovo presidente e il Parlamento in un voto caratterizzato come 'ad alto rischio', con potenziali impatti globali. Il ... (247.libero)

delle leggi e dell’esigenza di salvaguardia del bilancio. A fine marzo e a fine aprile si tengono le prove scritte, comprese quelle per istruttore informatico e istruttore amministrativo. Già in ...Traiettorie Liquide” e` il progetto di sostenibilità ambientale di Federica Brignone che, tramite un racconto di immagini molto impattanti che la coinvolgono, denuncia l’alto livello di inquinamento d ...Il 33% del bilancio dell’Unione è dedicato a un settore che contribuisce all’economia europea solo per il 3%. Metà dei finanziamenti sono cambiali in bianco ...