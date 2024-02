Salute e sicurezza sul lavoro | Pedrali tutela i dipendenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024)ottiene la certificazione Uni Iso 45001:2018. Da più di sessant’anni l’azienda produce arredi dal design contemporaneo per gli spazi hospitality, l’ufficio e la casa, all’interno dell’headquarters di Mornico al Serio, in provincia di Bergamo e nello stabilimento di Manzano, in provincia di Udine. Ogni anno l’impresa 100% Made in Italy investe in innovazione, tecnologia e impianti, oltre che nella digitalizzazione dell’attività produttiva in quanto fortemente convinta che l’elevata qualità, ladell’ambiente e ladei propri lavoratori rappresentino un valore fondante nell’affermazione dell’impegno sociale, perseguendo obiettivi di miglioramento come parte integrante dell’attività e come impegno strategico, rispetto alle finalità aziendali più generali. A dimostrazione dell’impegno per un miglioramento continuo, ...