Salute e benessere sono due concetti che spesso vengono confusi | ma quali sono le differenze?

(Di venerdì 2 febbraio 2024)due termini che usiamoper indicare il nostro stato di forma fisica e mentale. Ma cosa significano esattamente? Eletra i due? Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, laè “uno stato di completofisico, mentale e sociale, e non soltanto l’assenza di malattia ...

Crioterapia tra presente e futuro: benessere , innovazione, sport, medicina e salute . E non solo. Dei benefici e degli effetti positivi della ... (ilfaroonline)

Lo “ psicologo di base ” arriva in Lombardia : è stata approvata la legge regionale che introduce questo importante servizi o nelle cure primarie ... (iodonna)

E’ tutta italiana la migliore acqua minerale naturale del mondo : altro che acqua da vip, con etichette a 2 o più zeri! Non ce n’è per nessuno: la ... (cityrumors)

A poco più di un mese dalla nascita del primo figlio, Miriam Leone ha deciso di tornare ad allenarsi. L’attrice, ex Miss Italia, ha condiviso la ... (iodonna)

Salute e benessere sono due termini che usiamo spesso per indicare il nostro stato di forma fisica e mentale. Ma cosa significano esattamente? E ... (moltouomo)

