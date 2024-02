Salute del cuore | colesterolo nel mirino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Contro livelli elevati di Ldl nel sangue, pericolosi per l’uomo, è in sperimentazione la tecnica più avanzata (la Crispr) di «taglia e cuci» genetico. In attesa di capire meglio benefici e possibili rischi, esistono già - oltre alle classiche statine - farmaci innovativi e molto efficaci: un’iniezione ogni sei mesi che protegge da infarto e ictus. Potrebbe essere la chiave di volta, il momento esatto in cui ilelevato smetterebbe di essere quell’annoso problema di quasi tutti coloro che attraversano le paludi insidiose della mezza età: potrebbe, se non fosse che la prima sperimentazione di una nuova tecnica di «editing» genetico sperimentata sull’uomo nel Regno Unito e in Nuova Zelanda ha portato con sé - oltre a un effettivo calo del«cattivo» - anche qualche dubbio e la necessità di ulteriori approfondimenti. Stiamo parlando ...

I consigli per allenarsi nel modo giusto: due o tre sessioni di allenamento HIIT da 20-30 minuti a settimana, alternate a giorni di recupero attivo come camminate o yoga ...Il sindacalista Gianfranco Bignamini, arrestato per reati diffamatori, è in buone condizioni fisiche ma moralmente distrutto. L'avvocato sta lavorando per ottenere una pena alternativa al carcere, bas ...Una seduta di terza commissione, impegnata in queste settimane sul tema della salute mentale, per ascoltare direttamente i più giovani ...