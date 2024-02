Salto con gli sci | qualificazioni maschili Willingen 2024 | Bresadola quinto | avanti anche Insam e Campregher

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) In archivio ledella prova di, valida per la Coppa del Mondo dicon gli sci. Primo posto ex aequo per il norvegese Forfang e per il giapponese Ryoyu Kobayashi con 129 punti. Alle loro spalle l’austriaco Kraft (-1,5 punti), l’altro giapponese Junshiro Kobayashi (-3,7) e un super Giovanniposto per l’azzurro con 123,3 punti a -5,7 dalla vetta. OkAlex, quindicesimo a 103.9 punti, e Andrea, 28° a 95.0. Sfortunato infine Francesco Cecon, che non ha superato il taglio per un soffio: per lui 51^ piazza a 57.0 (-0,3 dall’ultimo posto disponibile). SportFace.