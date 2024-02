Salis | Tajani | Salvini e Schlein sbagliano | serve silenzio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 feb. (askanews) – “Più si sta zitti e prima si risolve questa situazione”: lo ha detto il vicepremier Antonio, in un colloquio con il Fatto quotidiano sul caso di Ilaria, la cittadina italiana detenuta in Ungheria e mostrata recentemente in catene durante un’udienza. “Io chiedo a tutti di faree di parlare il meno possibile di questa questione, solo così si potrà risolvere come successo con Zaki e Alessia Piperno”. L’altro vicepresidente del Consiglio, fa notare il quotidiano, sta attaccandoogni giorno: “Infatti mi riferisco anche a lui – ha aggiunto il ministro degli Esteri – in questo modo si sta facendo un danno alla. Più si parla e più la si danneggia. Lo dico ama anche alla segretaria del Pd”. Secondo ...