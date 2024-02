Salis | Tajani | Meno politica meglio è

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 20.30 "Perché Ilariapossa venire in Italia agli arresti domiciliari deve essere posta agli arresti domiciliari in Ungheria. Dobbiamo ragionare in termini di diritto. Noi lavoriamo per far rispettare tutti i diritti di un detenuto, non possiamo interferire nel procedimento penale: la magistratura è indipendente". Cosìa Bruxelles. "si politicizza il casoè nell'interesse della detenuta", ha aggiunto il ministro degli Esteri che ha riparlato con l'omologo ungherese."Sono garantista:innocente fino al III grado"