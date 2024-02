Salis | Meloni | a Orban ho chiesto rispetto ma manette non solo in Ungheria

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Per Ilariail governo italiano chiede "dignità" e "", ma di più non può fare perché "anche inc'è l'autonomia dei giudici". Giorgialascia il Consiglio europeo "soddisfatta" per l'intesa raggiunta a 27 sul bilancio, una partita che l'ha vista "protagonista" (sottolinea Palazzo Chigi) delle trattative, in particolare con il premier ungherese Viktor, che a dicembre aveva messo il veto sul dossier. Ma naturalmente a catturare l'attenzione è il caso della giovane maestra sotto processo in, le cui foto in tribunale con catene alle mani e ai piedi hanno provocato reazioni in Italia e in Europa. Due giorni faaveva sentitoe tra i temi aveva sollevato anche la questione di, ...

«Il tema di un'eventuale detenzione in Italia va discusso quando sapremo come va il processo. A differenza di quello che spesso è stato scritto in ... (iltempo)

Rispettare la «dignità» di Ilaria Salis, oltre a garantire «un rapido e giusto processo». Ma riguardo al trattamento e alle procedure seguite toccherà rispettare i protocolli che vigono in altri Stati ...La presidente del Consiglio sull'italiana detenuta in Ungheria: "Processo giusto e veloce" Nella giornata di giovedì in cui i leader dei 27 Paesi dell'Unione si sono riuniti per trovare un'intesa sul ...“Anche in Ungheria i governi non entrano nei processi. Quello di cui ho parlato col primo ministro ungherese Orbán è che venga riservato un trattamento di dignità per Ilaria Salis. Spero in un process ...Ilaria Salis non ha alcuna intenzione di chiedere un patteggiamento. «È un discorso chiuso perché nell’udienza di lunedì si è dichiarata estranea ai fatti ...Va assolutamente rispettata «la dignità di Ilaria Salis», e le va garantito «un rapido e giusto processo». Ma riguardo al trattamento e alle procedure ...