Salis | La Russa incontra il papà | “Non mi interessa se è antifascista | penso a tutelare i suoi diritti”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Chi cercava un titolo a effetto sulla destra e il caso Ilaria, militante antagonista arrestata in Romania con l’accusa di tentato omicidio, è rimasto deluso. “È stato un incontro molto cortese. Ricordatevi che io, prima di fare il politico, sono avvocato penalista, di carcere. Quindi per me non è difficile immedesimarmi nel desiderio del padre, prima di tutto che sia rispettata la dignità della figlia imputata. Partendo da questo, la vicinanza è stata immediata e spontanea”. Così Ignazio Lapoco dopo l’incontro avuto a Milano con Robertodell’italiana detenuta a Budapest. Protagonista del dibattito di questi giorni dopo le immagini delle catene con cui è stata condotta nell’aula del processo, che hanno destato sconcerto e indignazione. Un caso che la sinistra non ha esitato a strumentalizzare ...