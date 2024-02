Salerno | resistenza e violenza a pubblico ufficiale | due arresti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nella serata di ieri, la Polizia di Stato e l’ Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due uomini per il reato di, in quanto i due indagati sottoposti ad ordinario controllo, si sono scagliati contro il personale intervenuto, colpendoli con calci, testate e pugni, ferendo 4 appartenenti alla Compagnia CC die 4 agenti della Squadra Mobile. Segui ZON.IT su Google News.