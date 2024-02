Salernitana | ufficiale l’arrivo di Jerome Boateng | ha firmato fino al 30 giugno 2024

(Di venerdì 2 febbraio 2024)è ufficialmente un nuovo calciatore della. Tramite i propri canali ufficiali, il club campano ha reso noto “di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe 1988. Il calciatore si è legato al club granataal 30e indosserà la maglia numero 5“. In carrieraha vestito le maglie di Hertha Berlino, Amburgo, Manchester City, Bayern Monaco e Lione. Proprio al termine della sua avventura in Francia, nel2023, era rimasto svincolato. SportFace.

Il mercato italiano, in entrata, si è concluso ufficialmente alle 20 di ieri, giovedì 1° febbraio, ma rimane aperta la possibilità... (calciomercato)

La Salernitana ha ufficializzato l’arrivo di Jerome Boateng , difensore tedesco svincolato ex Bayern Monaco. I dettagli La Salernitana , tramite un ... (calcionews24)

UFFICIALE – Jerome Boateng alla Salernitana Colpo per i granata, la Salernitana da il benvenuto a Jerome Boateng . Questo l’annuncio tramite i ... (forzazzurri)

Il difensore tedesco ha firmato con il club campano fino al 30 giugno 2024 SALERNO - Missione compiuta per Walter Sabatini. La Salernitana, ... (ilgiornaleditalia)

Serie A - La partita Lecce - Fiorentina aprirà il 23° turno: ecco il programma completo - A.S. Roma - La 23esima giornata del campionato di Serie A si aprirà oggi alle 20.45 con la sfida tra ...- Mar ...L'operazione rilancio della Salernitana comincia da una difesa rinnovata che deve necessariamente diventare anche pronto uso. Pippo Inzaghi ieri ha accolto Marco Pellegrino al Mary Rosy e ...Nuovo rinforzo in difesa per la squadra di Inzaghi: da svincolato arriva il difensore di caratura internazionale ...