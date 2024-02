Salernitana | è UFFICIALE il colpo Boateng | 'Guagliò | sto ccà'!

Adesso è ufficiale: Jerome Boateng è un nuovo giocatore della Salernitana. Dopo i lunghi colloqui durati per quasi tutto gennaio, il difensore ex Bayern Monaco ha firmato in mattinata con i campani.SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 del 5 Febbraio 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Genoa ...Intervenuto a CaughtOffside, Christian Falk, giornalista della Bild, ha svelato un clamoroso retroscena di calciomercato Milan legato a Benjamin Sesko: PAROLE – «Benjamin Sesko è arrivato in estate al ...