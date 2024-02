Salernitana | Boateng si presenta | “Felice di essere qui | Ribery mi ha parlato bene del club e della città”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “Sono davvero contento diqui a Salerno, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra“. Queste le prime parole di Jeromeai canali ufficiali. Il difensore tedesco è arrivato da svincolato ed è pronto a rimettersi in gioco a 35 anni. “L’obiettivo è centrare la salvezza con la squadra: sarebbe come vincere un titolo, perciò dobbiamo cominciare a vincere. Io sono pronto a dare il 100% per fare grandi cose insieme ai miei compagni. Ho visto le ultime partite dele penso che giochi molto” ha proseguito. Sull’importanza di, invece: “Franck è come un fratello per me, ci sentiamo spesso al telefono ed è stato belle ricevere informazioni da lui sule sulla ...