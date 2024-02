Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Germania sul filo. L’impennata dell’ultradestra e la recrudescenza dell’antisemitismo dopo il 7 ottobre alimentano lo spettro di Weimar. Prudenti gli storici - Flaminia Bussotti E l'intellighenzia perse la testa. 28 marzo 1994: Berlusconi vince le elezioni. Collassi, mancamenti, svenimenti. Dalla “plebe borghese” di Luigi Pintor alla “imbecil-gente” di Dario Fo, così la Repubblica delle Lettere si scagliò contro gli elettori - Pierluigi Battista La posta in gioco. A Las Vegas tutto è pronto per il Super Bowl 2024, ultimo cortocircuito di un’America divisa su tutto. La politica, i neri, l’incognita Taylor Swift - Marco Bardazzi I cigni appassiti di Capote. Ecco ...