Runforlove | torna la corsa solidale della Fondazione Meyer

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Firenze, 2 febbraio 2024 -anche per il 2024 ladi San Valentino organizzata dalla: i proventi delle iscrizioni verranno, anche in questa occasione, destinati al sostegno del progetto Play Therapy a favore dei piccoli pazienti dell’ospedale. La formula è sempre la stessa, in modalità virtual: si corre dove si vuole, con chi si vuole, quando si vuole nei giorni compresi tra sabato 10 e mercoledì 14 febbraio 2024. L'importante è farlo in coppia, con la persona alla quale si vuole più bene! L’evento, giunto alla sua quarta edizione, sta continuando a crescere, e già nella sedizione (2023) ha registrato 1.327 squadre di coppia iscritte (quindi 2.654 partecipanti totali) contro le 1.166 squadre del 2022. La novità per questa edizione 2024 è la nuova t-shirt tecnica – ...