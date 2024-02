Rugby | Sei Nazioni | l’Italia U20 esordisce con un pesante ko con l’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si è appena conclusa allo stadio Monigo la sfida traUnder 20 eUnder 20, prima partita del Seijuniores. Sfida decisa dalla superiorità in mischia degli inglesi e da qualche errore di troppo degli azzurrini. Primo affondo subito dele Italia obbligata a rifugiarsi in un fallo e primi tre punti che arrivano dalla piazzola con Sean Kerr per lo 0-3. Azzurrini che si buttano in attacco, ma un paio di errori evitabili impediscono alla squadra italiana di colpire i britannici. All’11’ fallo inglese e questa volta è Martino Pucciarello ad andare sulla piazzola per il 3-3. È una bella Italia quella in campo e sono gli azzurri a fare la partita. E un fallo in mischia manda di nuovo Pucciarello sulla piazzola al 19’ e azzurri avanti 6-3. Ma allo scadere del primo quarto fiammata ...