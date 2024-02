Rugby | Sei Nazioni | Italia punta a evitare cucchiaio di legno | quote alte contro Inghilterra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 2 feb. – -(Adnkronos) –il diciottesimodisarà l?obiettivo dell?Italal Sei, che per gli azzurri prenderà il via sabato. L?impresa è come al solito proibitiva, ma la storica vittoria sul Galles dello scorso anno può essere un?iniezione di fiducia non da poco. I quotisti di Sisal, tuttavia, prevedono il nono ultimo posto consecutivo, offerto a 1,40il 2,70 dell?opzione ?altro?. L?esordio presenta subito uno scoglio apparentemente insormontabile, l?, mai battuta nella storia e in testa all?albo d?oro con 39 successi, alla pari del Galles. I Tre Leoni partono favoriti a 1,10 su Newgioco, mentre l?impresa dell?si gioca a 6,60; quota 35 per il pareggio, che l?ha ottenuto una sola volta al Sei, nel 2006il Galles. Si prevede una gara con molti punti, con l?Over 47,5 in vantaggio a 1,55il 2,31 dell?Under, anche se gli ultimi due precedenti nella competizione sono terminati 31-14 e 33-0. L?non vince il torneo dal 2020 e non è la favorita neanche quest?anno, nonostante il terzo posto ai Mondiali, che l?ha incoronata migliore delle nazionali partecipanti al Sei: per i bookie in pole a 2 c?è la Francia, seguita a 2,50 dall?Irlanda; poi gli inglesi a 7,50, Scozia a 16, Galles a 25 ea 250.