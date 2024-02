Rugby | Sei Nazioni già da brividi per l’Italia | senza Capuozzo e Iachizzi è ancora più dura con l’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 febbraio –delsi appresta ad aprire un nuovo ciclo. Lo farà domani, sabato 3 febbraio, contro un avversario temibile comenel 62024, edizione numero 130. Orari di inizio della sfida 15,15 allo stadio Olimpico di Roma; in TV su Sky e in chiaro sul canale TV8, oltre che in streaming su NOW. Chiusa la stagione “neozelandese” di Crowley, coach di ispirazione anglosassone, prende il via il nuovo corso con l’argentino Gonzalo Quesada, a lungo in Francia quindi conoscitore delle attitudini latine, anche se dichiarato ammiratore del pragmatismo rugbistico inglese. A lui il compito di reimpostare le abitudini e, soprattutto, il gioco azzurro. Per adesso nessuna rivoluzione, ma una decisa presa di contatto con la realtà italiana che ha sì fatto via via passi in avanti, ma sempre un ...