Rsa di via dei Cinquecento Immobile ancora sequestrato Nuova concessione a giugno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il Comune ha deciso di modificare la procedura per la gestione delle Rsa e dei Cdi (Centri diurni integrati) comunali, escludendo dall’iter del partenariato pubblico privato, avviato a2022, le Rsa e i Cdi “Virgilio Ferrari“ di via dei Panigarola e “Casa per Coniugi“ di via dei, la casa di riposo in cui, nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso, è divampato un incendio che è costato la vita a sei anziani ospiti della struttura, per l’esattezza cinque donne ed un uomo. Sull’incendio e sulle morti da esso provocate èin corso un’indagine della magistratura. I due immobili – si legge in una nota di Palazzo Marino – erano inseriti in un unico lotto nell’ambito dell’iter in corso, ma l’edificio di via deioggi oggetto parziale di sequestro dopo l’incendio ...