Roscoe | il cane vegano di Hamilton con un milione di follower e compensi stellari | ecco quanto guadagna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Prepariamoci a vedere, insieme a, anche il suonei box Ferrari. Come noto dal 2025 il pilota entrerà a far parte della scuderia di Maranello e per questo è altamente probabile che l’amico a 4 zampe che lo segue ovunque lo raggiungerà anche lì. Ma chi è? Si tratta di un bulldog di undici anni dotato di un proprio profilo Instagram, rintracciabile sotto il nick “lovescoco” (che fa riferimento a Coco, la sua cagnolina gemella morta nel 2020). A seguirlo è quasi undi persone, ma le particolarità che lo riguardano non si esauriscono certo qui:infatti circa 700 euro al giorno perché fa parte di un’agenzia di “modelli” e partecipa ad audizioni per sponsorizzare prodotti, e – proprio come Lewis– ...