Roman vs Rock non s’ha da fare!

Ottima la strategia della WWE di rimescolare le carte, “minando” la certezza dei fan che a Wrestlemania si aspettano un Cody vs Roman II, instillando invece il dubbio su un inedito Rollins vs Cody per ...A look at who will and won't be wrestling at Perth's Optus Stadium on Saturday, February 24 for WWE Elimination Chamber.Un doppio ruolo è davvero possibile La WWE ci pensa, ma intanto pone la prima pietra. E per i fan non poteva esserci, certamente, annuncio più bello. The Rock torna ufficialmente nella società, ma co ...It's time to help you prepare your concert schedule! Whether you're into electro, pop or rock, we've got you covered with the best concerts in Rome in 2023.La vittoria del Royal Rumble Match di Cody Rhodes ha allontanato in modo importante il match tra Roman Reigns e The Rock a WrestleMania 40. Un incontro che dopo il ritorno della stella di Hollywood a ...