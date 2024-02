Roma | truffa su reddito cittadinanza 23 denunciati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CRONACA DI– A23 persone appartenenti a cinque differenti nuclei familiari, tra cui due note famiglie criminali della Capitale, sono state denunciate dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante perai danni delle casse pubbliche, per una somma di 95.200 euro, poiche’ percepivano ildisenza avere i requisiti. Grazie agli accertamenti svolti presso l’anagrafe, la banca dati della motorizzazione e l’Inps i militari sono riusciti ad accertare che le 23 persone hanno prodotto false dichiarazioni oppure hanno omesso di comunicare informazioni rilevanti. In alcuni casi iavevano fatto credere che il nucleo familiare fosse ben piu’ ampio della realta’, in altri casi avevano omesso di comunicare procedimenti giudiziari ...