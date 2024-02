(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si è svolta questa mattina la tavola rotonda su quello che per la Cgil può diventare un modello se si da piena attuazione agli accordi sottoscritti e sulle sue prospettive: legalità, sicurezza e occupazione di qualità nelle opere pubbliche, sono i temi al centro dell’iniziativa. La tavola rotonda introdotta dal Segretario Generale della Fillea die Lazio, Benedetto Truppa e presieduta da Natale Di Cola, Segretario Generale della Cgil diLazio si è svolta in presenza del Sindaco di, Roberto Gualtieri, della Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, del Prefetto diLamberto Giannini, del presidente Ance – AcerAntonio Ciucci, del Segretario Generale Fillea Cgil Alessandro Genovesi e del segretario Generale Cgil Maurizio Landini. «Il Protocollo sugli appalti del ...

intervenendo all'evento organizzato dalla Fillea Cgil Roma e Lazio 'Roma si prepara, al lavoro per la Capitale', tenutosi a Villa Altieri alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Roma, Roberto ...L'iniziativa "ROMA SI PREPARA - Al lavoro per la Capitale" organizzata dalla Cgil di Roma e Lazio e dalla Fillea Cgil di Roma e Lazio segue la sottoscrizione del protocollo di legalità con la Prefettu ...