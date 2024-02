Roma | sfida tra l’assessore Onorato e il kickboxer Faraoni

Domenica pomeriggio in campo Roma Women - Juve : tutto esaurito allo Stadio Tre Fontane per lo scontro diretto Domenica pomeriggio alle 16.00 la ... (calcionews24)

Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Arrivano segnali incoraggianti da Chris Smalling, fermo per infortunio dalla terza giornata di campionato. Una buona notizia per la Roma allenata da Daniele De Rossi che m ...Simpatico confronto tra il neo allenatore della Roma e il tifoso giallorosso, intenzionato a tatuarsi l'autografo di DDR ...PESCARA (4-3-3) Plizzari tra i pali; in difesa Floriani, Brosco, Di Pasquale e Milani; a centrocampo De Marco, Aloi e Tunjov; in attacco Merola e Meazzi a supporto di Cuppone. All. Zdenek Zeman ...