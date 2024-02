Roma | nascondeva la cocaina negli slip | 31enne finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – I carabinieri della Compagnia di Pomezia, di intesa con la Procura della Repubblica di, hanno arrestato due cittadini italiani gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette è finito un 37enne, fermato in piena notte dai carabinieri della Stazione di– Tor de’ Cenci, in via di Vallerano. L’uomo, nelle fasi dell’identificazione appariva molto nervoso, cosa che ha insospettito i militari che hanno deciso, al termine delle operazioni, di seguirlo. Poco dopo, l’uomo ha superato un cancello entrando nell’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari. Scattata immediatamente la perquisizione personale, il ragazzo veniva trovato in possesso di 29 dosi die denaro contante. Gli stessi carabinieri della Stazione di ...