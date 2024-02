Roma | “molla” la passeggera in strada durante l’inseguimento con i Carabinieri | incidente e 18enne in fuga a San Basilio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Serata movimentata quella di ieri a Sandove un giovane, in sella ad uno scooter e in compagnia di una ragazza (minorenne), ha provato a scappare dai. E non si è fatto troppi problemi a piantare lì la giovane tra lo stupore dei passanti. Una pattuglia dei– (ilcorrieredellacitta.com)Ieri sera, a San, un giovane alla guida di un motoveicolo, con a bordo una ragazza, alla vista di una pattuglia deiin transito, si è dato alla, proseguendo pericolosamente su via Casale di Sandove urtava contro un’autovettura. Il ragazzo, tra lo stupore dei presenti in, ha poi abbandonato veicolo ee ha tentato di dileguarsi a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dai ...