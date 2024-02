Roma | migliorano Sanches e Smalling

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Arrivano segnali incoraggianti da Chris, fermo per infortunio dalla terza giornata di campionato. Una buona notizia per laallenata da Daniele De Rossi che mercoledì ha accolto a Trigoria il nuovo arrivato Baldanzi e da giovedì ha ritrovato sul campo di allenamento anche il difensore inglese oltre Renato. Entrambi infatti hanno svolto una parte di lavoro con i compagni e una parte di lavoro personalizzato, ma la luce del tunnel sembra essere sempre più vicina, soprattutto perche ha nel mirino la convocazione nella gara del 10 febbraio contro l'Inter. Per, invece, esiste già la possibilità di convocazione nella sfida di lunedì all'Olimpico contro il Cagliari, seppur poi partendo dalla panchina.