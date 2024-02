Roma | le sequestra il cellulare e la rinchiude in casa | arrestato compagno geloso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 Febbraio 2024-I Carabinieri della Stazione diTor Vergata hanno, in flagranza, un uomo di 36 anni, della provincia di, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Nel corso della notte, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti per una lite in un’abitazione in via Borgo Annunziata, dove una 32ennena ha riferito di essere stata aggredita dal convivente 36enne per motivi di gelosia, impedendole di uscire di, di utilizzare il telefono e comunicare liberamente con i familiari. Raccolta la denuncia della vittima, i Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di, hannol’uomo e lo hanno ...