Roma | De Rossi rivede Smalling | speranza Cagliari?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ladi Deè al lavoro per preparare la gara contro ildell’ex Ranieri e il tecnico ritrovae non solo Ladi Deè al lavoro per preparare la gara contro ildell’ex Ranieri e il tecnico ritrovae non solo. Il centrale inglese, fermo ai box per infortunio da settembre, è tornato ad allenarsi con la squadra in gruppo e ora punta seriamente a tornare in campo. Vista l’assenza dal terreno di gioco per svariati mesi l’inserimento sarà graduale, ma non è da escludere possa essere convocato a partire dalla pma gara. Con lui anche Renato Sanches: il portoghese potrebbe già essere della partita contro i sardi.