Roma Capitale | Morassut | ' partire da intesa scorsa legislatura | se misura ad hoc ci siamo' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "La prima proposta di legge su Romaè la mia. E io l'ho sostenuta anche con qualche resistenza interna... Che dire? Se son rose fioriranno, vediamo se gli annunci avranno un seguito". Così Robertodel Pd, interpellato dall'Adnkronos, rispetto alle indiscrezioni sulla volontà della premier Giorgia Meloni di portare avanti il dossier su Roma. Il Pd è disponibile ad un confronto? "Alla fine dellaraggiungemmo un accordo unanime di tutte le forze politiche, esclusa Fdi, che configurava con un articolo di legge di riforma costituzionale questa nuova entità territoriale. Se si parte da questo, su cui anche il sindaco Gualtieri è d'accordo, noi cie anzi rivendichiamo anche una primogenitura nella discussione. Certo è dirimente capire come si collocherà il provvedimento". In che senso? "Se Romaviene inserito dentro l'autonomia differenziata, noicontrari. O se invece si procede con un provvedimento autonomo. Poi ovviamente è importante intendersi sui contenuti. Come dicevo, se si parte dall'raggiunta alla fine della, noi ci".