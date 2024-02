Roma calpesta il mito della Sora Lella | niente statua sul Tevere Gassmann | “I nani temono i giganti…”

FIUMICINO - L’amministrazione comunale di Fiumicino lancia un appello ai ciclisti e pedoni affinché non sia pregiudicata la realizzazione del nuovo tratto di ciclabile, in corso lungo l’argine del ...Il trequartista dell'Empoli arriva a Roma in prestito con obbligo di riscatto. Un colpo per il presente e il futuro del club giallorosso.Città (ExtraTerrestre) Troppi veicoli in città non sono solo un problema di salute e di smog, il sopruso di chi sottrae suolo pubblico mette in pericolo anche la sicurezza di pedoni e ciclisti. Il cas ...