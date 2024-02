Roghi e scontri di piazza I Trattori mettono Bruxelles a ferro e fuoco

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La protesta deiarriva fino al cuore del Parlamento europeo e ora ai confini con l’Olanda. Prima i mezzi hanno occupatoLuxembourg, a, poi sono stati dati alle fiamme copertoni e materiale di scarto. La statua eretta nel 1872 in onore e in memoria di John Cockerill è stata vandalizzata. Compare un cartello: “Diciamo no al dispotismo”. La polizia, schierata in tenuta anti-sommossa dietro alle transenne posizionate lungo tutto il perimetro, ha azionato gli idranti. I manifestanti, presenti nelle vie adiacenti all’Eurocamera con centinaia di, hanno fatto esplodere anche numerosi petardi al grido di “Senza agricoltori non c’è agricoltura”. La protesta deitravolge le istituzioni Ue e si sposta ai confini con l’Olanda. Metsola prova a mediare ma non convince La ...