Rocco dà lo stop agli affari Prima seduta e poi la partenza Belotti si prende il numero 20

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Alle 20 di ieri sera si è avuta la certezza, ma già dal pomeriggio si era capito che Albert Gudmundsson non sarebbe arrivato alla Fiorentina. Che ci provato, a lungo, anche nell’ultimo giorno di mercato. E come previsto non c’era un piano B. Gudmundsson o nessuno. Strategia chiara, condivisibile o meno lo diranno il tempo e il campo. Riavvolgendo il nastro, la mattinata era stata sinonimo di fiducia. Le notizie che trapelavano inducevano ad un certo ottimismo. Il Genoa aveva ammorbidito la propria posizione: 25 milioni più bonus. Forbice considerevole con i 20 più 3 di bonus offerti dalla Fiorentina, ma sembrava ci fosse il margine per trattare. Ed è quello che avranno pensato anche i dirigenti viola, salvo poi scontrarsi con un pomeriggio diametralmente opposto. Quando il Genoa ha capito che la Fiorentina poteva avvicinarsi al calciatore ha cominciato un gioco al rialzo che ha ...