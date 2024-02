Roberto Salis incontra La Russa | Grazie presidente | piena convergenza

(Di venerdì 2 febbraio 2024) «Ringrazio ildel Senato Ignazio La, è stato un incontro amichevole ed empatico. Abbiamosulla strategia da adottare e come famiglia siamo confindenti che la strada intrapresa sia quella giusta». E’ quanto ha detto all’ANSA, il padre della 39enne detenuta a Budapest, dopo averto ildel Senato Ignazio La. «Adesso per...

Ilaria Salis era stata portata in aula con le catene già altre volte ? È quanto sostiene Roberto Salis , padre dell' italiana in carcere a Budapest, ai ... (ilmattino)

Milano – “ Ilaria Salis ha potuto fare telefonate e non è stata isolata dal mondo, non è corretto dire così”. A parla re, in nottata, sul caso ... (ilgiorno)

Ilaria Salis , la cittadina italiana detenuta in Ungheria perché accusata di gravi reati, viene descritta dai media come una attivista di estrema ... (thesocialpost)

Le dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo l'incontro con Roberto Salis, padre di Ilaria.Roberto Salis, padre di Ilaria, ha annunciato l’intenzione di querelare per diffamazione il vicepremier italiano Matteo Salvini, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dalla Lega in merito al ...Caso Salis, Ignazio La Russa si sbilancia e apre agli arresti domiciliari per la maestra detenuta in Ungheria. «La decisione dei domiciliari ...