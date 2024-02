Rivoluzione nella viabilità | via Portuense doppi sensi e incroci Ecco le novità su Fiumicino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – Intanto è stato dato un primo assaggio, poi in un prossimo futuro verrà dettata nel dettaglio punto per punto. Quello che è certo è che ci sarà unagiornata di ieri, la Commissione Lavori pubblici ha, infatti, esaminato il nuovo progetto direlativo al corridoio C5 e via, una mossa strategica per rinnovare il sistema viario trae la frazione di Parco Leonardo. “Questo progetto rappresenta un passo importante per la nostra comunità – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati – e vogliamo esprimere il nostro plauso agli uffici che hanno collaborato per rendere possibile questa importante evoluzione. L’impegno sinergico dei nostri uffici ha permesso ...