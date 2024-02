Ripulita dai rifiuti l’area al bivio Salvatorello Il sindaco Fabio Roccuzzo | “Controlli sempre più serrati e sanzioni ancora più aspre contro chi sporca”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pubblicato il 2 Febbraio, 2024 Su richiesta delavanzata di concerto con l’assessora alla Transizione ecologica Lara Lodato, l’Anas ha stamani provveduto alla pulizia delposta aldella Ss 124, che i soliti incivili avevano trasformato in una discarica a cielo aperto. Il luogo ripulito daisi trova lungo il tragitto che domenica 4 febbraio 38 pellegrini provenienti da Malta percorreranno nell’ambito del Cammino di San Giacomo in Sicilia (130 Km circa con partenza da Caltagirone). “Ringrazio l’Anas per la disponibilità dimostrata – dichiara– Abbiamo attivato le procedure idonee affinché anche la Città metropolitana di Catania ripulisca le aree di propria competenza, Intensificheremo ...

