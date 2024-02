Rio Saliceto | in auto di notte con un coltello a farfalla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Rio(Reggio Emilia), 2 febbraio 2024 - I carabinieri della caserma di Campagnola hanno denunciato un giovane di 22 anni in quanto trovato con unin, senza alcuna giustificazione. E’ accaduto nel corso di un normale controllo stradale. Il giovane è apparso piuttosto nervoso e questo ha convinto i militari ad approfondire gli accertamenti. Quando è stato trovato un, della lunghezza complessiva di 23 cm di cui 10 cm di lama, nascosto sulla leva del cambio, sono scattati i provvedimenti previsti, con la denuncia dell’uomo per porto di armi o oggetti atti a offendere. È successo l’altraverso le due, durante un controllo eseguito in via Garibaldi, in centro a Rio, dove è stata fermata un’vettura. ...