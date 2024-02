Rinnovo Lautaro Martinez | SALTA TUTTO? Ancora un nodo in casa Inter

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ildicon l’prevede undi calciomercato. Cosa filtra in questo momento innerazzurra? Da Viale della Liberazione, sede dell’, non emerge alcuna preoccupazione riguardo alla trattativa per ildel contratto di. Fumata bianca? No, come riportato dall’agente Alejandro Camano, e poi confermato da Sky Sport, le parti coinvolte stannodefinendo alcuni dettagli del nuovo contratto, sopratsui bonus.

Lautaro Martinez è capitano e trascinatore dell’Inter attualmente prima in classifica e che si appresta a sfidare la Juventus domenica a San Siro alle ore 20.45. Nel frattempo Matteo Barzaghi, interve ...Continua ad avvicinarsi Inter-Juventus, in programma domenica alle 20.45. Il giornalista Visnadi ha parlato durante Radio Radio – Lo Sport, dando la sua versione sugli scenari per il derby d’Italia. T ...Il 'Toro' di Bahia Blanca, con all'attivo 22 gol in stagione, ha saltato due sole gare delle 87 disputate dall'Inter nell'ultimo anno e mezzo ...Lautaro Martinez è capitano e trascinatore dell’Inter attualmente prima in classifica e che si appresta a sfidare la Juventus domenica a San Siro alle ore 20.45. Nel frattempo Matteo Barzaghi, interve ...Calciomercato Inter news. Taremi, tutto fatto per giugno. Salta Sensi al Leicester Si complica il passaggio la cessione centrocampista (1 febbraio 2024).