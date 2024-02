Rinasce la torre di Pieve Santo Stefano | Giani | Investimento da un milione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Arezzo, 2 febbraio 2024 – Undal Fondo di sviluppo e coesione per undi euro consentirà i lavori di consolidamento e ristrutturazione dellacivica cittadina diin provincia di Arezzo, che contiene parte della locale caserma dei carabinieri. Il complesso è attualmente destinato in parte ad uffici comunali e in parte, appunto, a caserma dove insiste anche lacivica. Recenti verifiche sullo stato conservativo non avevano dato esiti ottimali ed è per questo che si sono rese necessarie opere per mettere in sicurezza la struttura. "E' un intervento significativo e molto atteso, sul quale convogliamo undi fondi - spiega il presidente della Regione Eugenio- che ...