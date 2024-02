Rimini | ecco i terzini per Troise Arrivano Oddi e Quacquarelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tre arrivi, due cessioni e un si farà. Chiusura di mercato piuttosto movimentata in casa. Con i biancorossi che all’ultimo giro di boa fanno il pieno didi fascia sinistra. È il caso di Gabriele, ma anche di Riccardo. Di Canosa di Puglia il primo, di Guastalla il secondo. Entrambi esterni di difesa, entrambi di fascia sinistra. Ed entrambi classe 2002.la prima parte della stagione l’ha passata con addosso la maglia della Recanatese. Tredici presenze per lui nelle Marche, alla sua terza stagione a Recanati, società dalla quale ilha acquistato il cartellino del giocatore. Cresciuto nelle giovanili del Pescara, nel gennaio 2021 è passato dalla Primavera del club abruzzese al Casarano in serie D dove ha avuto modo di confrontarsi per ...