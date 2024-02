Rikishi | “Jacob Fatu è pronto! WWE AEW fatevi avanti!”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 2 febbraio 2024)in questi anni si è affermato come uno dei talenti e volti principali del circuito indipendente. Recentemente ha debuttato in NJPW in occasione dell’evento Battle In The Valley, ma al momento è un free agent e forse è arrivato per lui il momento del “grande salto”. Il WWE Hall Of Famer, che è su zio, ha “invitato” le major americane a farsi avanti. “E’ il momento!” Tramite un post sui socialha fatto un po’ di pubblicità al nipote, “invitando” WWE e AEW a farsi avanti. Per il “Samoan Werewolf” è giunto il momento fare il “grande salto”. Ecco il messaggio dell’Hall Of Famer: “È stato il più grande talento delle indies, il più duro di tutti. Ora è giunto il momento. Chi lo metterà sotto contratto? WWE o AEW?”. Insomma ...